"Terrorizzato e depresso". Voci-choc sul principe Harry: come lo ha ridotto Meghan Markle, crolla tutto? (Di domenica 5 luglio 2020) Finito nella trappola di Meghan Markle. E, forse, pentito. Si parla del principe Harry e di alcune indiscrezioni che lo riguardano: secondo i royal watchers, gli esperti della famiglia reale britannica, sarebbe infatti in preda a mille tormenti. E uno di questi è quello rivelato dal libro Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan's Shocking Split with the House of Windsor, scritto da Andy Tillett and Dylan Howard, in cui si scopre che ora che vive in California, a migliaia di chilometri da Londra, "Harry si è reso conto che il padre Carlo e la nonna regina Elisabetta II non ci saranno per sempre". Insomma, Meghan è riuscito ad estirparlo dalla sua famiglia. E ora il principe ne sta prendendo atto e sarebbe Terrorizzato: "Ha paura di non esserci quando la nonna regina morirà", aggiunge il libro. E ancora, il dolore per il fatto di non essere stato ... Leggi su liberoquotidiano

