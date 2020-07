Temptation Island, chi sono i 12 tentatori e le 12 tentatrici (Di domenica 5 luglio 2020) sono parte integrante di Temptation Island e anche se non hanno i riflettori puntati h24 sono loro che danno quello sprint curioso al programma che mette sotto esame i sentimenti: stiamo parlando dei tentatori e delle tentatrici. Anche quest’anno nei villaggi ci sono 12 bellissime ragazze più o meno note, esperte del mondo dello spettacolo e 12 aitanti giovani pronti a far vacillare il rapporto delle coppie sotto esame. Già dalla prima puntata alcuni volti sono stati riconosciuti dal pubblico come quello d‘Alessandro Basciano ex corteggiatore di Uomini e Donne ma soprattutto non scelta di Giulia Quattrociocche. Tra le ragazze troviamo Federica Mallus che ha esperienza come modella e ha partecipato a Miss Mondo. Di seguito una carrellata dei giovani maschi e femmine che sapranno approfittare della visibilità ricondotta da Temptation Island per ... Leggi su quotidianpost

