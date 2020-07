Stasera in tv, film e programmi del 5 Luglio 2020 (Di domenica 5 luglio 2020) I programmi della serata di Domenica 5 Luglio prevedono un palinsesto interessante nonostante i cambiamenti estivi che ogni rete prevede per incuriosire maggiormente l’interesse del pubblico. Rai 1 replica una delle fiction meglio riuscite e di successo della rete Non dirlo al mio capo, mentre su Rai 2 dopo l’aggiornamento calcio con 90° Minuto manda in onda una serie poliziesca F.B.I. Ad interessare anche la messa in onda delle reti Mediaset dove su Canale 5 è possible rivedere l’ultima serie di Rosy Abate. Una serata colorita e interessante anche su Rete 4 che con Stasera Italia- Weekend si conferma leader nell’ambito del salotto televisivo di cronaca, attualità e giornalismo. Italia 1 non può fare a meno di mandare in onda un altro appassionato episodio di C.S.I scena del crimine. Stasera in tv film e programmazione 5 Luglio ... Leggi su quotidianpost

