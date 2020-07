Serie A: l’Atalanta continua a vincere, la Fiorentina espugna il Tardini (Di domenica 5 luglio 2020) Serie A, terminano le partite serali della 30^ giornata di campionato: l’Atalanta ad un passo dall’Inter, la Fiorentina torna a vincere Cala il sipario sul pomeriggio della 30^giornata di Serie A. Importanti vittorie esterne per la Fiorentina e per l’Atalanta. Il Genoa acciuffa un punto salvezza in rimonta ad Udine. Leggero scatto in classifica della Sampdoria, male l’Hellas Verona che cade a Brescia. Brescia-Hellas Verona 2-0 I padroni di casa ottengono una importante vittoria che concede un minimo di speranze alle “rondinelle”. Il giovane Papetti sblocca la partita al 52′ dagli sviluppi di un corner. Gli scaligeri creano varie occasioni da gol, ma sono imprecisi. Donnarumma nel finale archivia la pratica. Cagliari-Atalanta 0-1 La Dea scende in campo con una formazione rimaneggiata, ma le idee di gioco non variano. Il Var annulla un gol a ... Leggi su zon

Gazzetta_it : Gol! Cagliari - Atalanta 0-1, rete di Muriel L. (ATA) - chefoss : RT @raffaelecaru: Con l'uscita di ieri dalla Champions, l'Inter è l'unica squadra ???? in corsa per vincere tutte le competizioni in cui part… - piano_vai : RT @raffaelecaru: Con l'uscita di ieri dalla Champions, l'Inter è l'unica squadra ???? in corsa per vincere tutte le competizioni in cui part… - giacomo94_ : RT @raffaelecaru: Con l'uscita di ieri dalla Champions, l'Inter è l'unica squadra ???? in corsa per vincere tutte le competizioni in cui part… - Magicapress : RT @raffaelecaru: Con l'uscita di ieri dalla Champions, l'Inter è l'unica squadra ???? in corsa per vincere tutte le competizioni in cui part… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie l’Atalanta Bologna-Juventus: crash test al Dall'Ara per Sarri BetStars News – Italia