“Se arriva un’altra ondata di Covid, Pietralcina torna all’anno zero” (Di domenica 5 luglio 2020) “Se arriva un’altra ondata di Covid, Pietralcina torna all’anno zero”. Mimmo Masone, sindaco della città natale di Padre Pio, sintetizza così ad HuffPost le sue preoccupazioni sul destino del comune di 3.000 anime in provincia di Benevento, la cui economia si regge su “piccoli negozietti” enogastronomici, di oggetti sacri e souvenir, e di turismo di prossimità.“Durante il lockdown ci siamo abituati alla solitudine, siamo un po’ tornati all’epoca in cui questo non era ancora un luogo che testimonia e custodisce, pur non avendone le spoglie, il messaggio spirituale del Santo”, ma semplicemente una “società agricola e impiegatizia”. Lì in tempi normali, fino a prima della chiusura di marzo per il virus, arrivano persone da Napoli, Salerno e da tutta la Campania, ma anche “ricchi ... Leggi su huffingtonpost

