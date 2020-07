PAGELLE Napoli Roma: TOP e FLOP del match dopo il primo tempo VOTI (Di domenica 5 luglio 2020) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Napoli Roma Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Napoli e Roma, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Pau Lopez FLOP: Kluivert VOTI Al termine del match. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

zazoomblog : Pagelle e Highlights 29^ giornata: Atalanta-Napoli 2-0 Pasalic e Gosens fanno volare la Dea. Roma-Udinese 0-2 traco… - mister_fantasy : @Alex_Cavasinni io sono tifoso del #Napoli, ma credo che #Eriksen sia forte e che la #Gazzetta sia un giornalaccio.… - VoceGiallorossa : MATCHDAY - Il programma della giornata su - infoitsport : Atalanta-Napoli, le pagelle de Il Mattino: 'Lozano è il migliore! Koulibaly, un solo errore' - infoitsport : Le pagelle del Napoli - La difesa va in tilt a inizio ripresa. Lozano entra troppo tardi -

Ultime Notizie dalla rete : PAGELLE Napoli

La sfida del San Paolo tra Napoli e Roma chiude il calendario della 30esima giornata di Serie A. Entrambe le compagini sono reduci da un turno infrasettimanale che non ha detto affatto bene: i parteno ...MILAN NEWS – Fra i tanti giocatori del Milan che ieri sera nel match contro la Lazio di Simone Inzaghi si sono contraddistinti in maniera positiva, c’è sicuramente l’ivoriano Franck Kessie. Per il cen ...