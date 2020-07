Non voglio essere transumano (Di domenica 5 luglio 2020) La nostra smania di aprire i confini, invadere habitat e illuderci di essere immortali con i progressi sfrenati della scienza, ha permesso al Covid-19 di stravolgere il Pianeta. Ma l'unico modo di evitare altre catastrofi, come sostiene l'autore di questo articolo e del nuovo saggio La malattia del mondo, è quello di riappropriarci del senso del limite.Sul Wall Street Journal, di recente, il critico Adam Kirsch ha scritto un articolo gravido di preoccupazione sulle conseguenze della pandemia di coronavirus. A suo parere, quella del Covid-19 «potrebbe rivelarsi proprio il tipo di crisi necessaria a sovralimentare gli sforzi per creare quello che i suoi sostenitori chiamano un futuro "transumano"». Poiché la peste globale, priva di pietà, ci ha messi di fronte alla nostra «fragilità biologica» secondo Kirsch «molte persone saranno ... Leggi su panorama

Le fantastiche promesse svanite in un istante

Caro direttore, da anni ci siamo ormai assuefatti alle spudorate menzogne dei politici. Dal «meno tasse per tutti» al «milione di posti di lavoro» di Berlusconi, al «rimpatrieremo 600 mila clandestini ...

