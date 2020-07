Napoli – Osimhen, c’è l’accordo totale con il calciatore: ora si tratta con il Lille (Di lunedì 6 luglio 2020) La visita nel territorio partenopeo e le chiacchierate con il patron azzurro Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Gennaro Gattuso hanno spazzato via anche gli ultimi dubbi di Victor Osimhen. Come confermato in queste ultime ore anche dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il centravanti del Lille ha ribadito il suo sì al Napoli. Una risposta positiva, … L'articolo Napoli – Osimhen, c’è l’accordo totale con il calciatore: ora si tratta con il Lille Leggi su dailynews24

