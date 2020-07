MOVIOLA – Inter-Bologna, Dijks su Candreva: giusto concedere rigore? (Di domenica 5 luglio 2020) Episodio da MOVIOLA nel corso di Inter-Bologna. Tutto accade al 61′ all’Interno dell’area di rigore dei felsinei. Dijks è molto passivo sul pallone e, addormentandosi, stende Candreva che lo anticipa in area. Pairetto non ha dubbi, e non ne abbiamo noi: il penalty concesso ai nerazzurri è solare, dato che il tocco del difensore sull’azzurro è netto. L’Inter non riesce tuttavia a chiudere la partita, già indirizzata dall’espulsione pochi minuti prima di Soriano: continua la maledizione di Lautaro Martinez, che calcia centralmente e permette l’Intervento di Skorupski. Leggi su sportface

Lo show di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra durante Inter-Bologna non è passato inosservato. Nel silenzio di San Siro la voce del tecnico nerazzurro è risuonata forte e chiara.

Allo Stadio San Siro, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Lo show di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra durante Inter-Bologna non è passato inosservato. Nel silenzio di San Siro la voce del tecnico nerazzurro è risuonata forte e chiara.