Milan Juventus, Sarri recupera due pedine: i sostituti di De Ligt e Dybala (Di domenica 5 luglio 2020) Milan Juventus – Maurizio Sarri prepara il match di martedì, in programma alle 21.45 contro i rossoneri, e riceve buone notizie dall’infermeria. Sono pronti,infatti, sia Alex Sandro che Giorgio Chiellini che hanno svolto la seduta con i compagni. Il tecnico toscano dovrà sicuramente cambiare qualcosa considerate le squalifiche, dopo i cartellini gialli rimediati contro il Torino, di De Ligt e Paulo Dybala. Milan Juventus: Chiellini e Alex Sandro in gruppo L’olandese sarà sostituito da Daniele Rugani, il quale si è anche messo in mostra durante gli ultimi allenamenti dimostrando impegno e determinazione. Al centro dell’attacco sarà Gonzalo Higuain a prendere il posto del connazionale. Scalpita anche Douglas Costa, desideroso di partire dall’inizio dopo la prova poco brillante di Federico Bernaredschi. Rischia anche Rabiot ... Leggi su juvedipendenza

