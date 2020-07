Leclerc: “Contro il razzismo? Sì certo, ma io non mi inginocchio” (Di domenica 5 luglio 2020) Roma, 5 lug – “Credo che ciò che conta siano fatti e comportamenti nella nostra vita quotidiana piuttosto che gesti formali che potrebbero essere considerati controversi in alcuni paesi. Non mi metterò in ginocchio, ma questo non significa affatto che sono meno impegnato di altri nella lotta contro il razzismo”. E’ quanto scritto oggi da Charles Leclerc su Twitter. Il pilota della Ferrari, poco prima dell’avvio del Gp d’Austria che inaugura il mondiale di Formula 1, ha spiegato senza mezzi termini perché non ha affatto intenzione di aderire al gesto in voga tra i Black lives matter. Chi si inginocchia e chi no Contrariamente ad alcuni piloti, i quali hanno fatto sapere che si inginocchieranno indossando una maglia con la scritta “End Racism” nella cerimonia pre-gara. Daniel Ricciardo, pilota della Renault tra i ... Leggi su ilprimatonazionale

