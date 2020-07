Juventus, Buffon festeggia il record di presenze in A: “648 non è un numero, ma una vita intera” (Di domenica 5 luglio 2020) “648 non è un numero ma una vita intera. Una vita con due guanti. Una vita tra due pali. Una vita fatta di tante sfide. E la sfida più bella deve ancora venire. 648 volte grazie”. Gianluigi Buffon festeggia così la presenza numero 648 in Serie A, un record assoluto nella storia del nostro calcio, e sui social manda tanti ringraziamenti quante sono le volte che è sceso in campo con la maglia di Parma e Juventus nel massimo campionato. E non è ancora finita, sottolinea il fuoriclasse bianconero, che dovrà ad agosto pensare al ritiro o al prolungamento per un ulteriore anno. Leggi su sportface

