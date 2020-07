Ischia e Procida, controlli contro gli affitti abusivi: il bilancio (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – controlli straordinari e mirati a contrastare gli affitti abusivi sulle isole napoletane di Ischia e Procida. Il bilancio è di due abitazioni affittate abusivamente su 30 verifiche effettuate. Con l’arrivo dell’estate i carabinieri della Compagnia di Ischia – nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli – hanno intensificato i controlli ed impiegato le forze per monitorare i flussi turistici. I militari hanno identificato 287 persone e controllato 112 veicoli. Tra gli obiettivi – oltre alla repressione e prevenzione dei reati – anche il contrasto del fenomeno delle affittanze abusive. I Carabinieri della Stazione di Procida hanno denunciato un 28enne ed una 40enne del posto perché non avevano comunicato all’autorità di polizia che avevano dato in locazione ... Leggi su anteprima24

ciolonap : RT @mattinodinapoli: Case vacanza a Ischia e Procida, multati proprietari appartamento fittato in nero - mattinodinapoli : Case vacanza a Ischia e Procida, multati proprietari appartamento fittato in nero - fattidinapoli : Napoli: Carabinieri impegnati nei controlli dei flussi turistici a Ischia e Procida. Nel mir... - - mari2mas : Sulle navi #caremar nessuno indossa mascherine nessuno fa rispettare regola #napoli @Reg_Campania @ComuneNapoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Ischia Procida Golfo di Napoli: due balene danzano felici tra Procida e Ischia Vesuvio Live Fitti estivi e droga: controlli dei carabinieri nel Napoletano

I militari di Ischia hanno intensificato il monitoraggio dei flussi turistici. identificate 287 persone e controllati 112 veicoli. Denunciato a Forio un 44enne per detenzione e coltivazione di sostanz ...

Fitti estivi, controlli Carabinieri ad Ischia e Procida

(ANSA) - NAPOLI, 05 LUG - I Carabinieri della compagnia di Ischia - nell'ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli - hanno intensificato i controlli per monitorare i flussi turisti ...

I militari di Ischia hanno intensificato il monitoraggio dei flussi turistici. identificate 287 persone e controllati 112 veicoli. Denunciato a Forio un 44enne per detenzione e coltivazione di sostanz ...(ANSA) - NAPOLI, 05 LUG - I Carabinieri della compagnia di Ischia - nell'ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli - hanno intensificato i controlli per monitorare i flussi turisti ...