Inter, lungo confronto nello spogliatoio con Conte e Marotta. Mihajlovic: “male i primi 25 minuti” (Di domenica 5 luglio 2020) Successo per il Bologna nella sfida di campionato contro l’Inter, 1-2 il risultato finale. Ecco le dichiarazioni di Mihajlovic ai microfoni di DAZN: “Devo dire che i primi 20-25 minuti abbiamo fatto schifo, senza fare due passaggi di fila. Poi per fortuna sull’1-0 c’è stato l’Intervallo: ci siamo parlati e abbiamo ridato coraggio e certezze ai ragazzi. Senza più nulla da perdere siamo venuti fuori. Non era facile essere in dieci e sotto 1-0: è stata una vittoria di carattere, di convinzione. Alla fine abbiamo vinto meritatamente”. Juwara? “Dovevo far riposare Orsolini e Tomiyasu, ma non avendo i cambi perché Skov Olsen e Mbaye si sono fatti male, avevo solo lui. La prima idea era mettere Svanberg a destra, poi guardando la partita mi sono detto: ‘Mettiamo Musa. Che con il casino che fa in campo non gli ... Leggi su calcioweb.eu

