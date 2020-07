Inter e Juve su Alaba ma Flick frena: «Rinnoverà» – VIDEO (Di domenica 5 luglio 2020) Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato dopo la conquista della Coppa di Germania di David Alaba. Le sue parole Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato dopo la conquista della Coppa Di Germania di David Alaba. Il giocatore austriaco è nel mirino di Inter e Juve. «David è un giocatore molto importante per noi. È il fulcro, è un elemento di classe mondiale dentro e fuori dal campo. È sempre molto positivo e motiva la squadra. Spero che riusciremo a fargli firmare questo rinnovo. Non è troppo comune per un giovane giocatore completare la sua carriera in un club. Spero che sia il caso di David» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

