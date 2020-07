Convocati Sampdoria Spal: cinque assenti per Di Biagio (Di domenica 5 luglio 2020) Convocati Sampdoria Spal: le scelte dell’allenatore Luigi Di Biagio per il match di Serie A contro i blucerchiati di Claudio Ranieri La Spal ha diramato la lista dei Convocati in vista del match di oggi contro la Sampdoria, di scena al Ferraris e valevole per la 30a giornata di Serie A. assenti Fares, Berisha, Valoti, Zukanovic e Di Francesco. Portieri: Letica, Meneghetti, ThiamDifensori: Bonifazi, Cionek, Felipe, Iskra, Reca, Sala, Salamon, Tomovic, VicariCentrocampisti: Castro, Dabo, Kryeziu, Missiroli, Murgia, Strefezza, Tunjov, ValdifioriAttaccanti: Cerri, Cuellar, Floccari, Horvath, Petagna Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

