Carotenuto, addio Biancolino: ufficiale il divorzio con l’allenatore (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMugnano del Cardinale (Av) – Termina l’avventura di Raffaele Biancolino alla guida del Carotenuto. L’annuncio è arrivato dal club mandamentale attraverso una nota stampa. “L’U.S.D G. Carotenuto comunica ufficialmente che Raffaele Biancolino non sarà più l’allenatore dei rossoneri. Termina per Biancolino l’esperienza mugnanese, dopo un stagione ricca di soddisfazioni.La società ringrazia il mister per la grande professionalità e auguriamo, a lui e al suo staff – composto da Edoardo Pascarella e Aldo Silvano -, i più grandi traguardi professionali”. Il tecnico partenopeo è finito nel mirino del Nola che, per la prossima stagione, disputerà il campionato di Serie D. Nel frattempo la società mandamentale potrebbe annunciare il successore del ... Leggi su anteprima24

