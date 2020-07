Caporalato, la regolarizzazione è un diritto e non riguarda solo i lavoratori stranieri (Di domenica 5 luglio 2020) Gli ultimi dati sulle richieste di regolarizzazione dei lavoratori stranieri ci parlano di circa 30mila domande con poche richieste provenienti dal settore agricolo. Questi dati così al di sotto delle aspettative erano largamente prevedibili viste le complicazioni ed i paletti che accompagnano la normativa. Grande è stata la nostra delusione all’annuncio della bocciatura degli emendamenti che avevano come obiettivo di migliorare la norma, a partire dall’eliminazione del contributo che sono tenuti a pagare sia il datore di lavoro che il lavoratore. La regolarizzazione è un diritto non monetizzabile. Il tema dell’immigrazione è un tema importante che non possiamo affrontare in modo propagandistico o solo nei momenti di emergenza come quella sanitaria, serve attuare una politica seria e lungimirante all’altezza di questa sfida se vogliamo ... Leggi su ilfattoquotidiano

La tragica morte di Mohamed Ben Ali, il bracciante senegalese bruciato dalle fiamme divampate all’interno della baracca a Borgo Mezzanone, in Capitanata, riporta a galla i quesiti sui temi della legal ...

Foggia, task force Caporalato: 11 arresti in 12 mesi

FOGGIA - C’è un prima e c’è un dopo alla lotta al caporalato nel Foggiano. Il solco è scritto dal sangue di 16 braccianti morti in due incidenti stradali in fotocopia. Il primo pomeriggio del 4 agosto ...

