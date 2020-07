Bierbaum (Sinistra Europea): “Dalla Merkel per ora solo slogan per cancellare gli errori del passato” (Di domenica 5 luglio 2020) La Cancelliera Angela Merkel parlerà mercoledì prossimo di fronte al Parlamento Europeo. Lo slogan con cui la Germania presenta la Presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea recita: Insieme per la ripresa dell’Europa. “Per adesso questo è solo un slogan e un tentativo di gettare un colpo di spugna sulla cattiva politica del passato di cui ancora paghiamo i costi sociali ed economici” ha commentato Heinz Bierbaum, dal 2020 Presidente del partito della Sinistra Europea. “Il Partito della Sinistra Europea avrebbe voluto uno slogan diretto a tutti quei lavoratori che hanno fatto sì che tutti gli ospedali e i servizi basilari della nostra società continuassero a funzionare durante questi tragici mesi” afferma Bierbaum. “La vertià è purtroppo – prosegue Bierbaum – che in molti ... Leggi su tpi

