Belen Rodriguez e Nina Moric | la pace all’Anema e Core di Capri

Belen Rodriguez e Nina Moric hanno trascorso la serata alla taverna vip Anema e Core di Capri. Le due si sono lasciate andare a canti e balli insieme. Tra Belen Rodriguez e Nina Moric non scorre buon sangue e non è una novità. Le due sono state entrambe impegnate con il paparazzo dei vip Fabrizio …

donatda : #Repost chimagazineit • • • • • • PRIMEDONNE SI CONTENDONO IL PALCO - Ieri sera a Capri, nel noto locale notturno “… - jesuisaurore : ma in effetti scusate con chi la tradisci belen rodriguez? - Pamela56132182 : Stanno messi bene !!! @lapinella - ElisaDiGiacomo : Belen Rodriguez avrebbe appreso del tradimento di De Martino dal suo cellulare (Rumors) - Ri_Ghetto : RT @Novella_2000: Dagospia insiste su De Martino: “Belen ha scoperto di avere un cespuglio di corna” -

Alessia Marcuzzi prende in prestito il titolo dell'autobiografia di Woody Allen per smentire il gossip circa la presunta relazione extra coniugale con Stefano De Martino, ex marito di Belén Rodriguez.