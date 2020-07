Ascolti TV primetime, sabato 4 luglio 2020: Ciao Darwin 7-La Resurrezione al 16.2%, 20 anni che siamo italiani al 12.7% (Di domenica 5 luglio 2020) Gli Ascolti tv primetime di sabato 4 luglio 2020 hanno visto la vittoria della replica, in onda su Canale 5, di “Ciao Darwin 7-La Resurrezione” che ha ottenuto il 16.2% di share. Lo show “20 anni che siamo italiani”, in onda su Raiuno, ha guadagnato il 12-7% di share. Ecco, per voi, gli Ascolti tv primetime registrati ieri, sui principali canali nazionali. Su Rai1 20 Anni che siamo Italiani ha conquistato 2.074.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 7 – La Resurrezione ha raccolto davanti al video 2.326.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Rai2 Lo Specchio della Vendetta è stato seguito da 860.000 spettatori (5.1%). Su Italia 1 Alla Ricerca dell’Isola di Nim ha intrattenuto 792.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Audace colpo dei Soliti Ignotiha raccolto davanti al video ... Leggi su nonsolo.tv

