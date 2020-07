Anticipazioni Una Vita giovedì 9 luglio 2020 (Di domenica 5 luglio 2020) Giovedì 9 luglio 2020 – Antonito parte per la guerra: A sorpresa Antonito viene convocato per la guerra nonostante la sua agiatezza. Lolita è disperata ma si impegna a fare il possibile per non farlo partire. Ramon spiega l’accaduto ritenendo che il Governo abbia volutamente deciso di chiamare alle armi anche i ricchi per non essere accusato di discriminazione verso i poveri. Inaspettatamente Ursula troverà in Fabiana un angelo custode. L'articolo Anticipazioni Una Vita giovedì 9 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

TaxiDriversRoma : ANTICIPAZIONI #Netflix @NetflixNL insieme all’olandese @FictionValley produrranno DIRTY LINES una nuova #serietv i… - infoitcultura : UNA VITA, anticipazioni puntata di martedì 7 e mercoledì 8 luglio 2020 - infoitcultura : Una Vita, anticipazioni puntata in onda sabato 4 luglio su Rete 4 - infoitcultura : Anticipazioni Una Vita, tragedia: Don Ramón si schianta in auto - zazoomblog : UNA VITA anticipazioni puntata di martedì 7 e mercoledì 8 luglio 2020 - #anticipazioni #puntata #martedì… -