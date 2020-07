Troppi filtri non fanno bene ai tuoi selfie su Instagram (Di sabato 4 luglio 2020) (Photo by Michael Gottschalk/Getty Images)I filtri facciali di realtà aumentata sono diventati la nuova moda per i selfie (e non, dal momento che ne sono stati creati tanti che interagiscono anche con l’ambiente), con milioni di persone che scelgono di presentarsi ai loro follower su Instagram. Che siano orecchie da coniglio, un trucco gotico o cuoricini che ruotano sulla testa dell’utente, secondo uno studio condotto da diversi ricercatori della Rowan University del New Jersey, della Wayne State University di Detroit, della University of Missouri e della University of Illinois, l’uso dei filtri fotografici nei selfie produce in media meno apprezzamento rispetto ai selfie pubblicati senza filtri. selfie: un amore moderno Nel 2013, la parola selfie è stata registrata come nuova dal dizionario di Oxford. Viene letteralmente definita come: “Una ... Leggi su wired

RossaMcFarland : RT @_Ramingo: Con troppi filtri sembrate Voldemort. - RTonyi : RT @_Ramingo: Con troppi filtri sembrate Voldemort. - Laura6976 : Con o senza filtri che vi cambia? Personalmente credo che troppi filtri possano storpiare una foto, non migliorarla… - blacksoul_80 : RT @_Ramingo: Con troppi filtri sembrate Voldemort. - quelladeicorvi : RT @_Ramingo: Con troppi filtri sembrate Voldemort. -

Ultime Notizie dalla rete : Troppi filtri Troppi filtri non fanno bene ai tuoi selfie su Instagram Wired.it Cuore tifoso Inter: una serata insolitamente facile

Sembra quasi che gli interisti non sappiano che farsene delle vittorie facili, specie se senti tifosi che non si scompongono, denunciando che in fondo il 6-0 è arrivato con l’ultima in classifica. Tut ...

Ecco il modello che riproduce la fotosintesi

Qual è quello straordinario processo in cui le piante convertono molecole di anidride carbonica e di acqua in molecole di glucosio, liberando dell'ossigeno nell’atmosfera? Tutti noi abbiamo sentito pa ...

Sembra quasi che gli interisti non sappiano che farsene delle vittorie facili, specie se senti tifosi che non si scompongono, denunciando che in fondo il 6-0 è arrivato con l’ultima in classifica. Tut ...Qual è quello straordinario processo in cui le piante convertono molecole di anidride carbonica e di acqua in molecole di glucosio, liberando dell'ossigeno nell’atmosfera? Tutti noi abbiamo sentito pa ...