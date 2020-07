Torino, i tifosi granata attaccano Cairo: “Non contestiamo il Toro ma una società senza decoro” (Di sabato 4 luglio 2020) Questo pomeriggio alle 17.15 il derby della Mole aprirà la trentesima giornata del campionato di Serie A, con Torino e Juventus che hanno bisogno di un successo per incastrare un altro tassello nel mosaico costituito dai rispettivi obiettivi. A poche ore dal fischio d’inizio, però, circa 300 tifosi granata hanno manifestato il loro disappunto nei confronti del presidente Urbano Cairo alle spalle della Curva Primavera dello stadio Grande Torino, esponendo un duro striscione in segno di protesta: “Non contestiamo il Toro ma una società senza decoro”. Il clima in casa granata, dunque, è davvero incandescente in un momento decisivo per la stagione del Torino. Leggi su sportface

