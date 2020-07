Scoperto l’orso che aggredì padre e figlio: è una femmina, ora verrà uccisa (Di sabato 4 luglio 2020) Ora ha un nome l’orso che ha aggredito padre e figlio nei boschi del Trentino: è una femmina di 14 anni, la seconda più anziana della zona: verrà uccisa. foto pixabayHa dunque un nome – e un destino purtroppo segnato – l’orso che ha aggredito padre e figlio nei boschi del Trentino. E’ una femmina, si chiama JJ4, ha 14 anni ed è la seconda più anziana del Trentino. L’orsa il 22 giugno scorso ha aggredito Fabio e Christian Misseroni, padre e figlio che stavano facendo un’escursione in un bosco sul Monte Peller. Non si sa ancora se li abbia attaccati per difendere i suoi cuccioli ma conoscendo la natura di questi plantigradi, è molto probabile. L’orsa è stata identificata all’esame del Dna estratto dai vestiti dei due. Stando a quanto riporta Il Dolomiti, JJ4 sarebbe ... Leggi su chenews

