Ragazza di 17 anni annega nel mare a Riccione (Di sabato 4 luglio 2020) Una Ragazza di 17 anni, residente a Rimini, di origine brasiliana, è annegata ed è stata ritrovata questa mattina in spiaggia non lontano dal porto di Riccione. La giovane che secondo una prima ricostruzione ha passato la notte con un gruppo di coetanei era dispersa dalla notte scorsa. Tra un mese avrebbe compiuto 18 anni. Sul posto per le indagini i carabinieri di Riccione.L'articolo Ragazza di 17 anni annega nel mare a Riccione Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

