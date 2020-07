Parma, D’Aversa: “Dobbiamo ammazzare l’avversario e chiudere le partite” (Di sabato 4 luglio 2020) Nonostante le sconfitte cocenti contro Inter ed Hellas Verona il Parma di D'Aversa vuole ricominciare a fare risultati. La zona Europa è ad un passo e l'allenatore dei Ducali contro la Fiorentina non vuole commettere gli errori delle partite precedenti.D'Aversa: "Dobbiamo ammazzare le partitecaption id="attachment 971007" align="alignnone" width="300" D'Aversa Parma (getty images)/captionIn conferenza stampa D'Aversa ha parlato così: "Analizzando entrambe le partite, quella con l’Inter e quella con l’Hellas Verona, c’è rammarico, c’è rabbia, c’è delusione. Credo i ragazzi non meritassero di perdere in nessuna delle due gare. Sotto l’aspetto del gioco la squadra si è ben comportata ma bisogna ragionare sul fatto che comunque abbiamo portato a casa zero punti e quindi qualcosa abbiamo sbagliato. ... Leggi su itasportpress

