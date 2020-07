Manchester United, Pogba e Bruno Fernandes si infortunano dopo uno scontro in allenamento (Di sabato 4 luglio 2020) Paul Pogba e Bruno Fernandes si sono infortunati in allenamento scontrandosi l’uno con l’altro. A quanto riporta il Daily Mail, i due calciatori del Manchester United avrebbero interrotto anticipatamente la seduta di allenamento a causa di uno scontro di gioco fortuito. I due centrocampisti dei Reds si sarebbero scontrati reciprocamente e avrebbero subito un leggero infortunio che, però, potrebbe tenerli fuori dalla prossima partita contro il Bournemouth. Si attendono ulteriori notizie sulle condizioni dei giocatori e l’entità degli infortuni. Leggi su sportface

