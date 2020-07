L’opposizione non molla ed è unita. Oggi Piazza del Popolo (Di sabato 4 luglio 2020) Speriamo che Oggi Toninelli non si affacci a Piazza del Popolo, gli potrebbero scappare altre parolacce. Ci sarà tanta gente a lui sgradita questa mattina, pur con gli accessi contingentati a poco meno di cinquemila persone, per la manifestazione del Centrodestra annunciata il 2 giugno scorso. Di nuovo insieme Fdi, Fi e Lega, per dire basta ad un governo che non ha alcuna carta da giocare per la ricostruzione dell’Italia post-Covid. Oggi a Piazza del Popolo Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani accoglieranno un Popolo che è stanco di dover sopportare una classe dirigente litigiosa e inconcludente come quella che hanno messo assieme Pd e Cinquestelle. Certo, ci saranno ancora tentativi di dialogo per proporre come rimediare in Parlamento alle sciocchezze che stanno mettendo assieme i signori di governo. Ma dalle loro parti ormai pare di assistere ad una ... Leggi su secoloditalia

