Lazio-Milan (4 luglio ore 21:45): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 4 luglio 2020) Quasi una fotocopia della gara contro la Fiorentina, la vittoria della Lazio martedì contro il Torino è arrivata in rimonta e con lo stesso risultato consentendo alla squadra di Inzaghi di rimanere attaccata alla Juve. Ma non ci sono solo buone notizie per i biancocelesti, visto che contro il Milan mancheranno Immobile e Caicedo entrambi … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

