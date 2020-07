Lazio, lo scudetto si allontana. Il Milan vince 3-0 (Di domenica 5 luglio 2020) AGI - Un grande Milan riscatta il passo falso con la Spal piazzando un vero e proprio colpaccio in casa della Lazio, che cade per la prima volta in assoluto tra le mura amiche e rischia di dire addio al sogno scudetto. Finisce 3-0 con le reti di Calhanoglu, Ibrahimovic e Rebic: i rossoneri superano momentaneamente il Napoli e accorciano sulla Roma, in attesa proprio del faccia a faccia tra partenopei e giallorossi.La squadra di Inzaghi, invece, scivola a -7 dalla Juventus. Equilibrio totale nella prima metà del primo tempo all'Olimpico, combattuto soprattutto nella zona centrale del campo. Non succede praticamente nulla fino al 23', minuto in cui i rossoneri sbloccano la gara: Calhanoglu si destreggia al limite dell'area e lascia partire un destro, deviato da Parolo, che non lascia scampo a Strakosha. Superata la mezz'ora di gioco viene annullato un gol per fuorigioco a ... Leggi su agi

