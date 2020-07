Lavare i capelli senza shampoo? Il metodo perfetto per ogni tipologia! (Di sabato 4 luglio 2020) Lavare i capelli senza usare lo shampoo? Avete capito bene! Si può avere una chioma pulita, liscia e fluida senza applicare i prodotti standard! Di seguito vi sveleremo proprio alcune valide alternative per donare alla capigliatura un’incredibile corposità e lucentezza. Curiose di scoprire come fare? Allora non perdetevi tutti i nostri consigli di bellezza di seguito! Come Lavare i capelli senza shampoo: tutti i consigli alternativi! Per capelli sani e lucenti bisogna smettere di utilizzare lo shampoo commerciale e sostituirlo, invece, con prodotti più delicati che siano in grado di detergere in maniera ugualmente efficace. Gli shampoo che solitamente si acquistano nei supermercati, a lungo andare, rovinano i capelli poiché contengono sostanze dannose per la chioma: additivi, parabeni, siliconi ecc. Questi prodotti, se è vero che al momento ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Lavare capelli Lavare i capelli senza shampoo? Il metodo perfetto per ogni tipologia! NonSoloRiciclo Usiamo l’olio di cocco per i nostri capelli e li avremo belli e lucenti

L’olio di cocco è il nostro nuovo alleato di bellezza, in tante già lo usano per la pelle ma possiamo usarlo anche per i capelli. Sì, per la cura dei nostri capelli e della pelle bisogna provare l’oli ...

