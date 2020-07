Juventus, Cristiano Ronaldo: «Partita difficile ma abbiamo vinto» (Di sabato 4 luglio 2020) Dopo il derby vinto contro il Torino grazie anche ad un suo gol, Cristiano Ronaldo ha analizzato il match ai microfoni di Sky Sport Subito dopo la vittoria ottenuta contro il Torino, l’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, ha così commentato il match in cui ha ritrovato il gol su punizione: ANALISI MATCH – «Sapevamo che sarebbe stata una Partita difficile ma abbiamo lavorato bene, abbiamo vinto e mettiamo pressione alla Lazio. L’obiettivo è raggiunto, abbiamo vinto». PUNIZIONE – «Avevo bisogno di un gol su punizione per prendere fiducia». SFIDA CONTRO IL MILAN – «Sappiamo che il nostro obiettivo era vincere oggi. abbiamo una Partita difficile, ma l’obiettivo è pensare solo a noi stessi che è molto importante». DYBALA – «L’importante ... Leggi su calcionews24

