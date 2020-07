Inter Bologna, i convocati di Mihajlovic: c’è Palacio (Di sabato 4 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la gara di domani pomeriggio contro l’Inter Sinisa Mihajlovic ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match contro l’Inter in programma domani pomeriggio a San Siro. Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski. Difensori: Bani, Bonini (6), Corbo, Danilo, Denswil, Dijks, Krejci, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson (34), Dominguez, Medel, Schouten, Soriano, Svanberg. Attaccanti: Barrow, Cangiano (29), Juwara (26), Orsolini, Palacio, Sansone. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

