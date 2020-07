Iniesta: “Messi è il numero 1, non si può paragonare a Cristiano Ronaldo” (Di sabato 4 luglio 2020) L’ex stella del Barcellona e della Nazionale Spagnola, Andres Iniesta, ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport, parlando di Messi e Cristiano Ronaldo “Messi è il numero 1 perché ha tutto e riesce a essere determinante praticamente in tutte le partite da anni, non ho mai visto un giocatore così decisivo e forte. Leo è inarrivabile, non lo si può paragonare a Cristiano Ronaldo. Però mi piace mettere il Barça al di sopra di tutto e tutti. In futuro vincerà e perderà, ma proverà sempre a trasmettere e affermare la sua identità. Ogni volta era una battaglia contro il Real Madrid di Mourinho, non lo conosco personalmente ma non posso negare che sia un grande allenatore”. Poi di Ibrahimovic “Ibrahimovic è compatibile con qualsiasi tipo di calcio e qualsiasi ... Leggi su ilnapolista

napolista : #Iniesta: “#Messi è il numero 1, non si può paragonare a #CristianoRonaldo” Al Corsport: “Ho un ricordo molto brut… - zazoomblog : Cristiano Ronaldo o Messi? La risposta di Iniesta - #Cristiano #Ronaldo #Messi? #risposta - abc24al : Iniesta: Messi apo Ronaldo? - Fantacalcio : Iniesta: 'Ronaldo non regge il paragone con Messi. Su Ibra ho un bel ricordo, su Conte no' - ItaSportPress : Iniesta: 'Messi e Cristiano Ronaldo non sono paragonabili. Sulla lite con Ibrahimovic...' - -

Ultime Notizie dalla rete : Iniesta “Messi