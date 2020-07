Due italiani tra i primi 10 supercomputer più potenti al mondo (Di sabato 4 luglio 2020) L’Italia è tornata nella lista mondiale dei 10 supercalcolatori occupando ben due posizioni, la sesta e la nona. Il 22 giugno è stato pubblicato l’ultimo aggiornamento di Top 500, il progetto avviato nel 1993 per rilevare le tendenze nel calcolo ad alte prestazioni, e ben due supercomputer di casa nostra entrano nella top ten, facendo dell’Italia il primo Paese europeo in classifica. Questi elaboratori rientrano nell’ambito del cosiddetto “High Performance Computing”, quell’insieme di supercalcolatori utilizzati da matematici, fisici e ingegneri per calcoli che necessitano, di milioni di miliardi di operazioni al secondo per essere portati a termine in tempi ragionevoli. Si tratta di migliaia di processori collegati tra loro per realizzare calcoli associati a modelli fisici per la fluidodinamica (pensiamo ad esempio alla precisione ... Leggi su ilblogdellestelle

