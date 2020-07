Coronavirus, Texas: ospedali pieni, cittadini invitati a restare in casa (Di sabato 4 luglio 2020) La situazione negli Stati Uniti continua a preccupare. Il Coronavirus avanza in Texas e diverse contee fanno sapere di non avere più posti letto disponibili negli ospedali. Due contee del Texas, Starr e Hidalgo, non hanno più posti letto disponibili negli ospedali del territorio. Questo si legge nell’allerta diramata quest’oggi dalle autorità ai cittadini della … L'articolo Coronavirus, Texas: ospedali pieni, cittadini invitati a restare in casa proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Texas Coronavirus, il governatore del Texas: “Rendo obbligatoria la mascherina Il Fatto Quotidiano Coronavirus, Zaia furioso: "Serve il ricovero coatto"

In Veneto in arrivo nuove restrizioni, Zaia: "Per chi rifiuta ricovero servirebbero Tso e carcere" Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, annuncia l'arrivo di una nuova ordinanza con regole re ...

L’Oms ai governi: ‘Non ignorate i dati, svegliatevi’

L’ Oms ha invitato i governi a “svegliarsi” e a “impegnarsi nella lotta” contro il coronavirus. “È davvero tempo che i paesi guardino le cifre. Per favore, non ignorate ciò che dicono i dati”, ha dett ...

