Calciomercato Inter, per l’attacco torna di moda Giroud (Di sabato 4 luglio 2020) Calciomercato Inter, per l’attacco torna di moda Giroud: con l’arrivo di Werner il francese potrebbe non trovare spazio L’Inter potrebbe puntare ancora su Olivier Giroud. L’attaccante francese ha rinnovato il proprio contratto, ma con gli arrivi di Werner e Ziyech rischia di non avere più spazio nel prossimo campionato. I nerazzurri cecheranno di convincere il giocatore – come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport -, che potrebbe accettare di buon grado un trasferimento in serie A. Le prossime settimane saranno decisive. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il calciomercato di Juventus ed Inter è entrato nel vivo. Edin Dzeko è entrato nel mirino dei bianconeri, che pensano ad un possibile sostituto di Higuain. Milik rimane comunque il primo obiettivo di ...

Per il difensore di Udinese e Fiorentina soltanto un gettone con l’Italia Poi un infortunio alla schiena gli precluse di far parte della rosa per i Mondiali Quarta ed ultima puntata dei giocatori ver ...

