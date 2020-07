Brescia-Verona, Diego Lopez: “Partita importante e alla nostra portata” (Di sabato 4 luglio 2020) “Di sicuro col Verona è una partita molto importante, ma dopo restano ancora molte altre gare. E’ solo sul campo che si deve parlare”. Lo ha detto l’allenatore del Brescia Diego Lopez alla vigilia del match contro il Verona, di fatto l’ultima spiaggia per le Rondinelle per provare a evitare la retrocessione. Sarà un impegno difficile contro una delle squadre più in forma, ma non proibitivo come quello contro l’Inter perso per 6-0: “Il Verona gioca molto bene, ma è alla nostra portata. L’Inter, invece, non lo era, anche se non siamo proprio scesi in campo”. Leggi su sportface

