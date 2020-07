Anna Tatangelo: la confessione sulla rottura con Gigi D’Alessio (Di sabato 4 luglio 2020) Anna Tatangelo cambia look e musica e guarda avanti. La cantante è in vena di radicali stravolgimenti, come testimonia la nuova chioma bionda, che ha lasciato i fan decisamente sorpresi. L’ex di Gigi D’Alessio a Il Corriere della Sera racconta la sua nuova vita e ripercorre la separazione con il cantante napoletano subito prima della quarantena, passata in famiglia. Parla anche della sua svolta musicale con il singolo Guapo, brano rap creato con il rapper Geolier, decisamente diverso dai suoi lavori precedenti. Anna Tatangelo: cambiamento dopo Gigi D’Alessio Anna Tatangelo a 33 anni si sente nell’età “della consapevolezza“. E sembra aver superato brillantemente la separazione con Gigi D’Alessio, diventata definitiva a marzo, dopo un periodo non felice per la coppia. “È stata la chiusura di un rapporto ... Leggi su thesocialpost

