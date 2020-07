Allerta Meteo Toscana: temporali nel centro/sud, prorogata la criticità (Di sabato 4 luglio 2020) Allerta Meteo gialla per piogge e temporali in Toscana, in particolare nel centro sud, a causa di un modesto peggioramento delle condizioni, che prolungano ed estendono la vigilanza a tutta la giornata di oggi, sabato 4 luglio. Da domani pressione in aumento e tempo stabile.L'articolo Allerta Meteo Toscana: temporali nel centro/sud, prorogata la criticità Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

