Tour e Radici: Federico Quaranta alla guida degli spinoff di Linea Verde (Di venerdì 3 luglio 2020) Federico Quaranta Estate impegnativa per Federico Quaranta. Da domani, sabato 4 luglio 2020, il conduttore genovese sarà infatti alla guida di Linea Verde Tour e Linea Verde Radici, i due programmi in onda su Rai 1 nella fascia prandiale. Un doppio impegno televisivo che lo porterà in giro per tutta Italia, alla scoperta dei sapori e dei paesaggi più belli e ricercati del Belpaese. Linea Verde Tour In onda dalle 12.00, Linea Verde Tour porterà nella prima puntata i telespettatori nel cuore delle Dolomiti, in particolare in Val Gardena e Alta Badia, le valli adiacenti separate dal Passo Gardena. Con la partecipazione di alcune celebrità del luogo, il programma percorrerà itinerari, sentieri e rifugi di alta montagna, affrontando tematiche importanti come il turismo sostenibile, la cucina e l’artigianato tradizionale. Per questo percorso, ... Leggi su davidemaggio

movietele : A Linea Verde Tour-Radici-Estate sabato 4 e domenica 5 luglio 2020 | - zazoomblog : Tour e Radici: Federico Quaranta alla guida degli spinoff di Linea Verde - #Radici: #Federico #Quaranta #guida -

Ultime Notizie dalla rete : Tour Radici Tour e Radici: Federico Quaranta alla guida degli spinoff di Linea Verde DavideMaggio.it Aiello: «Ecco la mia musica per un'estate meridionale»

Un pop alla sua maniera: così Aiello è musicalmente sui generis. Il cantautore cosentino - nome Antonio e 35 anni il prossimo 25 luglio - che è entrato nella nomination al David di Donatello come migl ...

Linea Verde Radici

Estate impegnativa per Federico Quaranta. Da domani, sabato 4 luglio 2020, il conduttore genovese sarà infatti alla guida di Linea Verde Tour e Linea Verde Radici, i due programmi in onda su Rai 1 nel ...

Un pop alla sua maniera: così Aiello è musicalmente sui generis. Il cantautore cosentino - nome Antonio e 35 anni il prossimo 25 luglio - che è entrato nella nomination al David di Donatello come migl ...Estate impegnativa per Federico Quaranta. Da domani, sabato 4 luglio 2020, il conduttore genovese sarà infatti alla guida di Linea Verde Tour e Linea Verde Radici, i due programmi in onda su Rai 1 nel ...