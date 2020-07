Marisa Laurito: età, altezza, peso, ex marito calciatore, l’attuale compagno (Di venerdì 3 luglio 2020) Conoscete Marisa Laurito? Si tratta di uno dei volti più amati nel panorama televisivo italiano. La passione per il palcoscenico fu da sempre un caposaldo nella sua vita, come lei stessa raccontò, questo amore per la recitazione la spinse a spiare di nascosto le prove che il celebre Eduardo De Filippo teneva con la sua compagnia teatrale al Teatro San Ferdinando di Napoli. Difatti poi, fu proprio con il mitico maestro che arrivò il debutto ufficiale della donna, all’età di diciotto anni, nello spettacolo Le bugie hanno le gambe lunghe. Dal momento del suo esordio nell’antico mondo teatrale, Marisa Laurito dà il via ad una carriera colma di spettacoli e ruoli avvincenti. Poi negli anni Ottanta il talento recitativo si cimenta in un altro ambito settore del mondo dello spettacolo, ovvero la conduzione televisiva, iniziando un nuovo ... Leggi su tuttivip

Marisa Laurito Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Marisa Laurito