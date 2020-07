Maria De Filippi: ‘Ho rinunciato a C’è posta per te. Non è possibile senza abbracci’ (Di venerdì 3 luglio 2020) Come già tante altre volte è stato detto il Covid-19 ha stravolto anche il mondo della tv. Molti si sono fermati, e chi è andato avanti ha fatto non poca fatica a realizzare trasmissioni di intrattenimento. È il caso, ad esempio, di Maria De Filippi che in piena emergenza sanitaria ha portato a termine Amici e ha realizzato persino Amici Speciali. A qualcosa però ha rinunciato anche lei, la regina della tv. Si tratta di C’è posta per te: “Ho rinunciato a registrare C’è posta per te proprio perché non sarebbe stato possibile essere coerenti col format. Niente abbracci dopo l’apertura della busta? Naaa! E comunque ai miei programmi ci si accede solo dopo aver fatto il test” spiega in un’intervista al settimanale Oggi. Maria De Filippi ipocondriaca: “Terrorizzata di beccarmi il ... Leggi su tvzap.kataweb

