Presentazione Palinsesti Rai 2020 2021 confermata il 16 luglio (Di mercoledì 1 luglio 2020) Palinsesti Rai 2020 2021, la Presentazione è confermata per il 16 luglio Dopo ben 3 rinvii, dovuti ai vari slittamenti delle offerte radiotelevisive a causa dell’emergenza coronavirus, arriva la data definitiva per la Presentazione dei Palinsesti Rai 2020 2021. Il 16 luglio dalle ore 11 conosceremo finalmente le nuove proposte Rai per l’autunno 2020 e l’inizio del 2021 con programmi tv e fiction. Una Presentazione inedita per ... Leggi su spettacoloitaliano

