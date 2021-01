Stati Generali | quelli del Regno di Francia

Leggi su webzeta

(Di sabato 13 giugno 2020) Gli, attualmente in corso in Italia, riportano alla nostra memoriaconvocati molte volte nei secoli scorsi neldi. In questa nazione costituivano un’assemblea di consultazione; convocati per la prima volta da Filippo IV nel 1302, si continuò a convocali fino al 1615. Le motivazioni per la convocazione di quest’organo assembleare erano l’imposizione al popolo di tasse, gabelle e tributi. Nel 1615 Maria dei Medici convocò una sessione che sembrava essere l’ultima. Invece Glifurono convocati di nuovo per il rinnovo, dopo 174 anni, il 5 maggio 1789 dal sovrano Luigi XVI. Composizione degliLa convocazione avvenne nel 1789 in occasione della grave crisi finanziaria del ...