Vodafone Casa Wireless sta arrivando con offerte FWA e un gradito regalo (Di sabato 9 maggio 2020) Vodafone sta per lanciare le proprie offerte FWA: le Vodafone Casa Wireless su Giga Network FWA porteranno connessione veloce nei comuni più piccoli. Ecco tutti i dettagli. L'articolo Vodafone Casa Wireless sta arrivando con offerte FWA e un gradito regalo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid Vodafone pronta a lanciare le Vodafone Casa Wireless - le sue prime offerte Internet FWA

Scompare la scritta VF IT IoRestoACasa sui device Vodafone : cosa comporta?

Coronavirus : così Vodafone invita i clienti a restare a casa (Di sabato 9 maggio 2020)sta per lanciare le proprieFWA: lesu Giga Network FWA porteranno connessione veloce nei comuni più piccoli. Ecco tutti i dettagli. L'articolostaconFWA e unproviene da TuttoAndroid.

VodafoneIT : @Yuri480 Ciao Yuri, ti confermo che l'offerta Internet Unlimited attivabile online include anche il costo di Vodafo… - infoitscienza : Vodafone Casa Wireless: costi, dettagli e lista comuni per nuove offerte FWA dall’11 Maggio 2020 - infoitscienza : In arrivo FWA con Vodafone Casa Wireless e nuovi smartphone a rata zero - infoitscienza : Vodafone pronta a lanciare le Vodafone Casa Wireless, le sue prime offerte Internet FWA - marco_fifi : RT @ildandykr: @VodafoneIT appena passato a vodafone, va più veloce la linea mobile che la linea di casa?? #80mbps -