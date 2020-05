Una telefonata |  Bergoglio e i papi dannati

Leggi su agi

(Di sabato 9 maggio 2020) Oh che scandalo, il Papa all'Inferno! Verrebbe da pensare: mica ci può andare, lo stabilisce il contratto. Sarebbe come dire, restando in tema di diavoli, che Berlusconi lascia il Monza per tornare ai vecchi amori. Disgusto tra i benpensanti, orrore tra i fedeli e, nel secondo esempio, tra i fedelissimi. Pietra del suddetto pubblico sconcerto unafatta da Francesco ad un ragazzo autistico, che vive in quel di Caravaggio provincia di Bergamo. "Ci rivedremo all'inferno", avrebbe scandito salutando la madre del giovane. Questo almeno secondo i siti che non l'hanno proprio in simpatia, e magari hanno letto troppo Tex Willer, il quale notoriamente salutava i nemici morituri con un barocco "andrai a spalar carbone nelle officine di Messer Satanasso". No, è stato precisato dopo, non si è trattato di frase degna di sceneggiatura da spaghetti western, ma di un ...