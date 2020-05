Tamponi faringei per i più esposti al covid | si comincia giovedì 14 maggio

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiGiovedì 14 e venerdì 15a Benevento inizierà lo screening dei segmenti di popolazione piùal-19 attraverso l’effettuazione diche consentiranno di diagnosticare l’eventuale positività. A darne notizia è il sindaco Clemente Mastella che spiega: “A effettuarli, d’intesa con la Regione Campania (che ringrazio per aver scelto Benevento come primo capoluogo in cui avviare lo screening della popolazione regionale), sarà l’Istituto Zooprofilattico che, giovedì 14 e venerdì 15, collocherà un’apposita stazione mobile nei pressi della rotonda situata vicino al settore ospiti dello stadio “Ciro Vigorito”. I cittadini prescelti dovranno accedervi a bordo della propria autovettura, attraverso un apposito ...