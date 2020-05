Pamela Barretta umiliata da Enzo Capo, tra i due è finita per sempre (Di sabato 9 maggio 2020) Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, abbiamo visto in studio una delle coppie più amate di quest’edizione del programma. Stiamo parlando di quella formata da Pamela Barretta ed Enzo Capo. I due si sono conosciuti da diverso tempo, si sono frequentati e hanno deciso, da diversi mesi, di abbandonare la trasmissione ed iniziare a vivere il proprio rapporto al di là della telecamere ed in via esclusiva. Tra alti e bassi continui e vari sfoghi sui social, Pamela ed Enzo erano arrivati all’8 marzo data dalla quale sono stati costretti a vivere distanti a causa dell’emergenza Covid-19. In studio, però, abbiamo visto che Enzo ha deciso di lasciare Pamela dal momento che giudica non rispettoso i suoi comportamenti. Allo stesso tempo la donna ha formulato diverse accuse che hanno chiarito nuovamente l’incompatibilità tra i ... Leggi su kontrokultura Enzo Capo spiazza Pamela Barretta - che lascia il Trono Over : parla Tina

ENZO CAPO E PAMELA BARRETTA/ Uomini e Donne : lui chiude - lei scoppia in lacrime

